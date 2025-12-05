Alpecin-Premier Tech kondigt acht nieuwe renners, waaronder drie Belgen, aan voor 2026

Vanaf 1 januari zal de ploeg van de broers Roodhooft Alpecin-Premier Tech heten. Ze kondigden ook meteen acht nieuwe renners aan.

De afgelopen weken bleef het bijzonder stil rond de broers Roodhooft als het ging over transfers. Jongeren Lennert Belmans (23), Aaron Dockx (21) en Senna Remijn (19) waren lang de enige nieuwkomers in 2026.

Nieuwkomers bij Alpecin-Premier Tech

Tijdens de voorstelling van Premier Tech als nieuwe tweede naamsponsor van de ploeg werden echter ook heel wat inkomende transfers voorgesteld. Acht renners rijden vanaf volgend seizoen voor de Belgische ploeg.

Drie nieuwe Belgen

Daarbij zijn ook drie Belgen met wereldkampioen ploegkoers Linsday De Vylder (30, Flanders-Baloise), Jonas Geens (26, Flanders-Baloise) en Gerben Thijsen (27, Intermarché-Wanty).

De Duitser Maurice Ballerstedt (24) reed van 2022 tot 2024 al bij Alpecin-Deceuninck en keert na een jaar terug bij de ploeg. Verder maken ook de Italiaan Francesco Busatto (23, Intermarché-Wanty), Tim Marsman (25,VolkerWessels) en Florian Sénéchal (32, Arkéa-B&B Hotels) de overstap.

De Canadees Hugo Houle (35, Israel-Premier Tech) maakt ook de overstap, hij is stevig gelinkt aan de nieuwe co-sponsor Premier Tech. Michael Gogl, Jensen Plowright, Henri Uhlig verlengden dan weer hun contract.