Tour de France LIVE: etappe 2 voor Team Sunweb!

Nog 100 kilometer te gaan in de 14e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een etappe die voorbehouden leek voor de vluchters, lijkt toch enigszins anders uit te draaien.

Soren Kragh Andersen wint!

Sunweb heeft een team vrijbuiters geselecteerd voor deze Ronde van Frankrijk en ze krijgen gelijk. Na Marc Hirschi boeken ze met Soren Kragh Andersen een tweede ritzege. Luka Mezgec wordt tweede. Een Cofidis-renner derde. Sagan pakt nog wat punten vanop plaats 4.

Laatste kilometer

Kragh Andersen lijkt het te gaan halen.

Update 17u43

Opnieuw een renner van Sunweb die aanvalt: Soren Kragh Andersen. De Deense hardrijder heeft op 2kilometer van de finish een heel mooie voorsprong van een tiental seconden. Mitchelton probeert het peloton op gang te trekken.

Update 17u42: alles te herdoen

De aanvallers worden gegrepen maar dat betekent niet dat het stilvalt. Hirschi heeft al laten zien dat hij kan dalen en etaleert hij nu nog eens. Sagan en Van Avermaet in zijn spoor, maar even later dicht Dumoulin het gat opnieuw.

Update 17u39

Het spel zit op de wagen! Kamna rijdt voor het peloton uit op de laatste puist. Vanuit het peloton komt een reactie van Thomas De Gendt. Even later schiet Alaphilippe weg uit het peloton maar het peloton zit enorm dicht. Het doet wat denken aan Milaan-Sanremo.

Update 17u36

Pech voor POrte! De 9e in het algemene klassement staat langs de kant met materiaalpech. Jammer, terugkeren wordt nu heel lastig. Ondertussen wordt Benoot gegrepen door Kamna.

Update 17u33

Benoot valt aan en slaat meteen een kloofje met het peloton! Dat ziet er niet slecht uit voor Benoot. Soren Kragh Andersen probeert het even later maar de ploegmaat van Benoot zorgt ervoor dat de rest van het peloton er een snok aan trekt. Een mislukte ploegtactiek?

Op de top van het klimmetje heeft Benoot een vijftiental seconden voorsprong met ruim 9 kilometer te gaan.

Update 17u30

Het lijkt erop dat van Aert niet gaan sprinten. Hij zit in tweede positie en komt op kop wanneer Martin zijn beurt erop zit. Een andere ploegmaat neemt meteen over, maar het werk dat hij doorheen de etappe al verricht heeft zal aan de finish wel doorwegen wellicht.

Update 17u20

Het peloton trekt nu in een rotvaart richting de laatste twee heuveltjes. Wie zit er nog bij voor etappewinst? Wout van Aert, wereldkampioen Mads Pedersen, Trentin, Van Avermaet, Sagan, Naesen, Alaphilippe... Buiten de geblokte sprinters is iedereen er nog bij!

Update 17u

We zijn karig met updates deze etappe vanwege één simpele reden: er gebeurt niet zoveel in het peloton. De groep Bennett blijft terrein verliezen dus zij keren niet meer terug. Het zal wachten worden op de laatste twee puistjes zo'n 15 kilometer voor de finish.

Update 16u

Ondertussen heeft het peloton iedereen opgeslokt. De rassprinters zijn eraf. Ewan volgt al op 12 minuten. Bennett en Bol op 5 minuten.

De ontsnapping van de dag is niet gevuld met tientallen renners zoals aanvankelijk gedacht. Edward Theuns ging aanvankelijk samen met Stefan Kung in de aanval, maar op de Col du Béal (2e categorie) moest Theuns de rol vooraan lossen.

In het peloton is het vooral BORA-Hansgrohe dat de leiding neemt in functie van de groene punten van Peter Sagan. Aan de eerste tussensprint leverde dat Sagan 15 punten op, 5 meer dan Bennett. Ondertussen heeft het peloton zo'n 50 seconden achterstand op Kung. Groene trui Bennett moest lossen en volgt op 1'40" van het peloton.