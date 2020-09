"Je droomt ervan, maar om dan werkelijk een etappe te kunnen winnen in de Tour... Ongelooflijk"

Soren Kragh Andersen boekt op zijn 26 zijn eerste ritwinst in de Ronde van Frankrijk. Met een late uitval in de slotfase was hij iedereen te vlug af. Achteraf was de Deen heel erg blij met de overwinning.

"Je droomt ervan om ooit een etappe te winnen in de Tour de France, maar het is enorm moeilijk. Ik zit vol emoties op dit moment", klinkt hij in het flashinterview.

Het was een indrukwekkende versnelling van Soren Kragh Andersen in de slotfase. "Ik had de hele dag goede benen maar je weet nooit hoe goed de anderen zijn. Het duurde even voor ik vertrouwen kreeg deze Tour maar dan had ik door dat als ik aan het afzien was, zij ook zouden afzien", beseft de Deen.

Hirschi geeft het goede voorbeeld

Enkele dagen geleden gaf ploegmaat Marc Hirschi het voorbeeld door een rit weg te kapen. "Het geeft de hele groep heel veel vertrouwen als je al een etappe gewonnen hebt. We hebben een heel sterk team, maar ook een heel jong team. We doen het beter dan verwacht eerlijk gezegd", besluit de Deense ritwinnaar van Team Sunweb.