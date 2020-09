🎥 De Gendt probeerde het met een aanval in laatste vijf kilometer: "Benen zijn te slecht om te winnen"

De Gendt moest met niemand rekening houden in de finale, met alle voor-en nadelen die daarbij horen. "Ik zat er nog als enige van de ploeg, dus ik moet ook naar niemand kijken. Ik heb ook geen hulp, maar de benen voelden niet heel slecht aan. Ik wilde niet per se demarreren, maar als ik vooraan geraakte, waarom niet?"

En die opportuniteit diende zich inderdaad aan. "Die van Bora zaten niet zo heel ver voor en het is maar een klim van anderhalve kilometer. Het was het proberen waard. Met wat geluk rij je met vijf of tien man weg en rij je een mooie prijs. Jammer genoeg kwam iedereen terug."

