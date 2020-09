Bernal zoekt geen excuses: "Ik heb de benen niet, zat na eerste klim al à bloc"

Egan Bernal zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van de Ronde van Frankrijk, dat heeft de etappe naar de Grand Colombier duidelijk gemaakt. De Colombiaan verloor meer dan 7 minuten op Pogacar en Roglic. Excuses zoeken doet hij niet.

Bernal was ontgoocheld na de etappe maar toonde zich sterk in de nederlaag door de aanwezige pers nog even te woord te staan aan de finish.

"Het ging eigenlijk vanaf de eerste klim niet goed met me. Ik zat toen al à bloc en moest veel moeite doen om te kunnen volgen", klinkt het bij de Colombiaan. "Ik deed mijn best maar ik wist dat ik zou moeten afhaken op de slotklim."

Geen excuses

Men vroeg Bernal natuurlijk wat er schorde en waarom hij nu niet mee kan met de beteren bergop. "Ik voelde me leeg, had geen kracht meer in de benen. Er zijn geen excuses eigenlijk. Zij hebben de benen, ik niet. Ik voelde me de voorbije dagen goed, dus ik weet niet juist wat er exact mis is gelopen vandaag. Nu volgt de rustdag en daarna zien we wel wat de doelen zijn", besluit de kopman van INEOS.