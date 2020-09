Van der Poel na etappewinst in Tirreno: "Verrast dat ik het hier kon afmaken"

Mathieu van der Poel heeft zondag dan toch zijn etappeoverwinning kunnen pakken in de Tirreno-Adriatico. Na afloop was de Nederlander heel tevreden dat zijn offensieve koersweek beloond is geworden.

Van der Poel won de etappe vanuit de vlucht van de dag, het is neit de eerste keer dat hij in de vlucht zit deze Tirreno. "Het was niet de bedoeling om vandaag in de ontsnapping te zitten, maar ik ben blij dat ik mijn eigen manier agressief kan koersen", klonk het in het flashinterview achteraf. De Nederlandse kampioen dacht dat het parcours misschien iets te zwaar zou zijn voor hem. "Die lokale rondes waren echt zwaar met veel steile beklimmingen. Ik ben verrast dat ik het op zo'n zwaar parcours kan afmaken." "Het is eigenlijk een enorm zware week geweest. Zelfs op het vlakke wordt er snel geredern. Veel renners bereiden zich hier voor op de Giro, wat het tempo de hoogte injaagt", besluit van der Poel.