Groene trui erbij of niet verandert weinig maar Sagan gelooft er nog in: "Ik ga mijn tactiek niet op voorhand verklappen"

Peter Sagan kan de media eens niet in een groene trui te woord staan op de tweede rustdag in de Tour. Door corona zijn de omstandigheden sowieso anders en is het in een online persbabbel dat Sagan zijn kijk op de zaken geeft. Maar in zijn kaarten laten kijken, dat doet hij niet.

Geschiedenis schrijven zoals hij in het verleden al vaak deed, zit er dit jaar sowieso niet in. "Ik heb de groene trui al zeven keer gewonnen. Of ik die nu nog een keer win of niet, er verandert niets voor mij. Het is een kwestie van cijfers."

Elke koers en elk jaar is anders -

Toch heeft Sagan die achtste groene trui nog niet opgegeven. "Het kan nog altijd. Er zijn nog zes ritten, drie hele zware." Het is wel voor het eerst sinds zijn eerste eindzege in het nevenklassement dat er geen sprake is van dominantie. "Ik ben niet ontgoocheld. Elke koers en elk jaar is anders. Ik heb wat pech gekend in de finales."

Uitweiden over zijn aanpak om het puntenklassement nog te winnen, doet Sagan liever niet. "Ik denk dat iedereen meer aan het rekenen is dan ik. Ik ga mijn tactiek niet op voorhand verklappen. We kunnen zeker nog iets doen." Bij Bora-Hansgrohe zitten ze ook nog altijd te wachten op een ritzege. "De Ronde van Frankrijk is nog niet supergoed voor ons geweest, maar we hebben geen blessures en kijken vooruit naar de laatste week."