Meurisse wil mee naar WK in Imola: "Dit parcours ligt me beter dan in Zwitserland"

Maandag maakt bondscoach RIk Verbrugghe zijn selectie bekend richting het WK in Imola. Xandro Meurisse zou graag tot die selectie behoren.

Ondanks een matige herstart van het seizoen, hoopt Meurisse dus deel uit te maken van de Belgische selectie in Imola. "Het zat de voorbije periode echt tegen", zegt Meurisse bij WielerFlits. "In de Strade Bianche had ik te veel last van de hitte, in de Tritto Lombardo kreeg ik een lekke band en in Milaan-Sanremo raak ik het wiel aan en was het game over", vertelt hij.

Maar daar stopt de pech nog niet voor Meurisse. "In de Dauphiné reden ze zo hard, daar kon ik echt niets doen. Op het EK ging het goed maar kwam ik ten val waardoor een paar zenuwen tussen vel en bot geplet waren. Ondertussen is dat al beter, de pech mag wel stoppen nu", zegt Meurisse.

WK

Ondanks de pech blijft Meurisse wel hopen op een WK-selectie. "Mijn seizoen is deels gered als ik daar een goede prestatie kan neerzetten voor de ploeg. Ik hoop echt op een selectie. Bondscoach Rik Verbrugghe vertelde me hoe het parcours eruitzag en ik denk dat dit me beter ligt dan het eerste parcours in Zwitserland."

"Dat was voor de pure klimmers maar de tweede beklimming op het nieuwe parcours lijkt volgens Rik op een beklimming in de Ardennen.Hij weet dat hij op mij kan rekenen, ik sta paraat", besluit de renner van Circus-Wanty Gober