Populaire avondcross moet editie in 2020 afgelasten

Enkele crossen zullen door de uitzonderlijke omstandigheden niet op de veldritkalender blijven staan komend seizoen. Ook de veldrit van Diegem is er daar één van. De organisatie meldt dat de avondcross dit jaar niet kan doorgaan.

Doorgaans lokt de cross van Diegem, waar de elite heren dus pas 's avonds met elkaar de strijd aangaan, heel wat supporters. De nabij gelegen gemeente Machelen tekende eerder al bezwaar aan om in coronatijden zoveel mensen samenbrengen.

Het blijkt nu ook dat het niet haalbaar is om de veldrit zoals anders te organiseren. "Tot onze grote spijt gaat Diegem Cross voor het eerst in 45 jaar niet door. De veiligheidscel oordeelde dat het onmogelijk is om een cross, die dwars door de dorpskern van Diegem gaat, veilig, volgens de coronamaatregelen te organiseren."

Tot onze grote spijt gaat Diegem Cross in 2020 voor het eerst in 45 jaar niet door. De veiligheidscel oordeelde dat het onmogelijk is om een cross, die dwars door de dorpskern van Diegem gaat, veilig, volgens de Coronamaatregelen te organiseren. 😢 — Diegem Cross (@DiegemCross) September 14, 2020

Diegem stond geprogrammeerd als een Wereldbekercross en had normaal plaatsgevonden op 27 december. De voorbije jaren was Diegem steevast de speeltuin van Mathieu van der Poel.