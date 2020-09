Tiesj Benoot gaat mee naar WK in Imola: "Over kopmanschap van Wout van Aert bestaat geen discussie"

De Belgische WK-selectie is bekendgemaakt en ook Tiesj Benoot is bij de acht renners die naar Imola gaan. Een verrassing is dat niet, maar die bevestiging is toch altijd fijn. Volgens Benoot is er duidelijk één specifieke kopman.

Tiesj Benoot kan zelf natuurlijk ook wel een berg over, maar is bereid om in dienst van de nationale selectie te koersen. "Ik moet met de bondscoach nog eens spreken over het parcours, maar op papier ziet het er echt wel zwaar uit. Als we de koers in handen willen nemen, wil ik mij zeker leegrijden voor Wout van Aert."

BESTE KANS OP SUCCES

De naam is dan meteen gevallen. Bondscoach Verbrugghe spreekt over twee kopmannen met Van Aert en Van Avermaet, waarbij Van Aert dan wel een streepje voor heeft. Benoot laat er geen twijfel over staan dat België vol voor Van Aert zal gaan. "Hij is onze beste kans op succes."

Door de impressionante Tour waar Van Aert aan bezig is, zullen de andere Belgen ook wel gemakkelijker zijn kopmanschap aanvaarden. "Ja, dat is zeker zo. Over het kopmanschap van Van Aert bestaat geen discussie."