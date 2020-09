Jarige Van Aert tevreden met selectie voor Imola: "Ik ga wel naar daar om te winnen, ja"

Er komt maar geen sleet op Wout van Aert in deze Tour de France. Dat is niet alleen goed voor Primoz Roglic, maar ook op wat na de Tour nog volgt, met name het WK wielrennen. Daar komt Van Aert aan de start om te winnen. Die ambitie durft hij gerust uitspreken.

Het is een bijzondere dag voor Wout van Aert, want hij viert zijn 26ste verjaardag. "Ik heb al twee keer mijn verjaardag in Las Vegas gevierd, ik heb al eens een cross gereden op mijn verjaardag, maar dit is iets anders. En het zal niet meer terugkomen, want de Tour zal niet in september blijven. Het zal eentje zijn die bijblijft", zegt Van Aert aan Sporza.

ALERT BLIJVEN

Qua werk was het in de zestiende etappe nerveus in het begin en oppassen aan het einde. Tussendoor was het een stuk kalmer. "Het heeft lang geduurd voor we een groep konden laten vertrekken. Daarna hebben we niet moeten forceren." Pogacar dacht er op de laatste knik nog wel aan om een prikje uit te delen. "In de laatste drie kilometer was het te verwachten dat we scherp moesten blijven."

Dat deed Van Aert ook en zo moest Roglic zich niet al te veel zorgen maken. De Tour is nu al een succes voor Van Aert. Afwachten of het WK dat ook kan worden. Over de Belgische selectie is hij alleszins tevreden en hij hoopt het in Imola ook echt te kunnen waarmaken. "Ik ga wel naar daar om te winnen, ja."