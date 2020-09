Kan Wout van Aert schitteren op zijn verjaardag? Renners krijgen vandaag vijf beklimmingen voorgeschoteld in zestiende etappe Tour de France

Gisteren kregen de renners een rustdag in de Tour de France en hopelijk hebben ze er het maximum uit kunnen halen, want ze krijgen meteen een zware etappe voorgeschoteld in de Tour de France.

In de Ronde van Frankrijk staat vandaag de zestiende etappe op het programma. Met vijf beklimmingen meteen een zware rit voor de renners. Het gaat om één klim van vierde categorie, twee beklimmingen van tweede categorie, één klim van eerste categorie en een slotklim van derde categorie. De slotklim is wel "maar" 2 kilometer lang aan een stijgingspercentage van 6,5%, maar de zware beklimming van eerste categorie ligt er net voor op het parcours, waardoor er wel eens verschillen opgetekend zouden kunnen worden vandaag. Kan Pogacar tijd terugnemen op Roglic of kan de leider de Tour de France al in een beslissende plooi leggen? En welke rol zal de jarige Wout van Aert daarin spelen? Antwoord binnen enkele uren.