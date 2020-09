Colombiaan die al heel wat indruk kon maken in de Tour de France is op weg naar INEOS Grenadiers

Daniel Martínez heeft er al een sterk seizoen opzitten. De Colombiaanse klimmer won de Dauphiné en ook in de Tour de France kon hij al een etappe op zijn naam zetten. Daardoor zou hij in de belangstelling staan van INEOS Grenadiers.

Daniel Martínez doet het niet slecht in de Tour de France dit jaar. De Colombiaan haalde het in de 13de etappe tegen twee renners van BORA-Hansgrohe. Het was niet zijn eerste succes dit seizoen, want hij kon ook al de Dauphiné op zijn naam zetten.

Martínez rijdt voor EF Pro Cycling, maar daar zou volgend seizoen wel eens verandering in kunnen komen. Volgens Cyclingnews zou de Colombiaan in gesprek zijn met INEOS Grenadiers. Ook Richie Porte zou aan het praten zijn met de wielerploeg.