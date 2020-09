Van Vleuten afgevoerd naar ziekenhuis na val in Giro Rosa

Voor Annemiek van Vleuten lijkt de Giro Rosa erop te zitten. Na een valpartij in de zevende etappe kon van Vleuten de etappe nog uitrijden, maar ze werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

Van Vleuten vreest namelijk dat ze haar pols gebroken heeft bij een valpartij in de etappe die gewonnen werd door Lotte Kopecky. Er is nog geen diagnose vastgesteld maar van Vleuten ging na de finish wel meteen naar het ziekenhuis samen met haar ploegmaat Amanda Spratt die ook ten val kwam.

Ook Vos kwam ten val in de hectische finale. "Het ging enorm hard en konden elkaar niet ontwijken in dalende lijn. Het was denk ik een combinatie van stress voor de laatste bocht en wielen die elkaar raakten, daarna volgde een grote dominoé, zei Vos aan de NOS. "Maar ik heb denk ik wel geluk gehad", stelt ze gerust.