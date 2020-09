Deceuninck-Quick Step wil een stap hogerop zetten: "Ik weet dat we de Ronde van Frankrijk ooit gaan winnen"

Deceuninck-Quick Step is vooral de grote naam voor de klassiekers, maar volgens de hoofdaandeelhouder, Zdenek Bakala, wil de Belgische formatie zich in de toekomst ook laten gelden in de Tour.

Dat maakte hij duidelijk in een interview in Vive le Vélo. "Van in het begin hebben we bepaalde doelen uitgestippeld en die hebben we bereikt. Nu zijn we klaar om een stapje hoger te zetten en de wereld te laten zien dat we nog iets meer kunnen doen."

Daarmee doelt de Tjechische zakenman op het allerhoogste: "Ik weet dat we de Ronde van Frankrijk zullen winnen. Wanneer? Ooit, niet te ver in de toekomst." Met Remco Evenepoel heeft Deceuninck-Quick Step misschien wel al een toekomstige Tourwinnaar in de rangen.