Met kopgroep van vier breekt finale van 19de Tourrit aan, Van Avermaet en Declercq mengen zich

De negentiende etappe van de Tour met aankomst in Champagnole kan alle kanten uit. Krijgen we een groepssprint, onderneemt Bora-Hansgrohe wat voor Sagan en/of krijgen we een groepssprint aan de finish? Moeilijk op voorhand te voorspellen.

Het is inderdaad wel de strijd om de groene trui die het wedstrijdverloop bepaalt. Zo heeft Deceuninck-Quick.Step een mannetje in de ontsnapping gestuurd, namelijk Rémi Cavagna. De Fransman rijdt solo op kop en laat naar verluidt dikwijls geweldige waarden noteren. Enkele renners probeerden in de achtervolging te gaan, maar dat draaide uit op een poging zonder succes. Van Baarle, Walscheid en Soupe geloofden er het langst in, maar zijn inmiddels ook ingelopen. In het peloton bepaalt Bora-Hansgrohe immers het tempo, samen met Sunweb. De ploeg van Sagan wil Cavagna niet te veel vrijheid gunnen. Update: Cosnefroy, Rolland en Rowe zijn op 50 kilometer weggesprongen uit het peloton en tot bij Cavagna gereden. Bij de tussensprint bleef Bennett Sagan voor. De sprinters leken even door te zetten, maar zitten zich toch weer inrekenen. Er kwam ook nog wel een move van Van Avermaet, Declercq en enkele anderen. Zo werd de finale ingezet en daarin kon er nog van alles gebeuren.