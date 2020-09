Gilbert laat zich opmerken maar komt tekort, winst Gooikse Pijl is voor Van Poppel

Danny van Poppel heeft een zeer attractieve editie van de Gooikse Pijl gewonnen. De Nederlander was in de sprint sneller dan Gerben Thijssen van Lotto-Soudal en Arvid de Kleijn.

In de laatste 50 kilometer gooide Deceuninck-Quick.Step de knuppel in het hoenderhok via een aanval van Iljo Keisse. Ook Wallays en Steels waren mee, het was oorlog in Gooik.

Uit een mooie groep viel Bert Van Lerberghe aan, hij kreeg Philippe Gilbert mee. Na de Ronde van Luxemburg is het de tweede koers van Gilbert sinds zijn kniebreuk in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk.

De twee Belgen leken met twee te mogen gaan sprinten voor de overwinning maar het peloton kon hen in de slotkilometer toch nog inhalen met een langgerekte sprint.

Daarin was de Nederlander Danny van Poppel de snelste. Hij haalde het voor Gerben Thijssen en Arvid de Kleijn. Jordi Meeus, die net een contract bij BORA getekend heeft, werd 4e.