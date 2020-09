Enric Mas had zijn twijfels bij tactiek Jumbo-Visma in de Tour de France: "Het was zinloos"

Enric Mas heeft er een uitstekende Tour de France opzitten. De Spanjaard van Movistar eindigde op een knappe vijfde plaats en was daar uiteraard ook zelf zeer tevreden mee.

In een interview met Marca vertelde Mas dat hij de tactiek van Jumbo-Visma bij momenten vreemd vond. "Ze namen ook in minder belangrijke etappes de leiding. We begrepen het niet, want het was zinloos. Jumbo-Visma heeft een vreemde Tour gereden, maar uiteindelijk ging Pogacar met de overwinning aan de haal", staat te lezen bij Wielerflits.

Over zijn eigen vijfde plaats was de Spaanse klassementsrenner uiteraard tevreden. "Als je kijkt naar dit seizoen, ben ik tevreden met een vijfde plaats. Nu kan ik mij met het WK en de Vuelta bezighouden", aldus Enric Mas.