Gaat Lotte Kopecky voor de BK-dubbel? Dit zijn onze sterren!

Niet enkel de mannen rijden op een atypische dinsdag hun Belgisch kampioenschap. Dat is ook zo voor de vrouwen. Wie zal het halen?

De vrouwen beginnen er al om 9u30 aan en starten meteen op het plaatselijk parcours in Anzegem, waar ze zeven rondjes zullen afleggen - goed voor meer dan 130 kilometer koers.

Lotte Kopecky is de absolute kopvrouw bij Lotto-Soudal en lijkt dan ook klaar om een unieke dubbel te realiseren. Wie kan haar kloppen in de sprint? Weinigen, haar vorm in de Giro Rosa kan dat alleen maar bevestigen.

Kapers

En toch zijn er kapers op de kust. In de eigen ploeg is er uittredend kampioene Vandenbulcke, terwijl ook Dom van ploegtactiek zou kunnen profiteren.

Met Jolien D'Hoore ben je nooit klaar, al moet zij het helemaal alleen doen binnen haar ploeg op dit BK. En ook Sanne Cant is een naam om rekening mee te houden, want ook zij reed al mooie uitslagen in dit soort koersen.

Onze sterren:

**** Lotte Kopecky

*** Jolien D'Hoore - Shari Bossuyt

** Sanne Cant - Valerie Demey - Annelies Dom

* Jesse Vandenbulcke - Alicia Franck - Loes Sels - Kim De Baat