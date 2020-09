Is van Vleuten er dan toch bij op het WK wielrennen? "Ik was verrast"

Zal Annemiek van Vleuten dan toch deelnemen aan het WK wielrennen? De kans is bestaande, want de Nederlandse sluit het niet uit. Ze kampt met een gebroken pols, maar ze zou eventueel met een brace kunnen rijden.

De kans is bestaande dat Annemiek van Vleuten toch zal deelnemen aan het WK wielrennen. In de Giro Rosa kwam de Nederlandse ten val en daarbij brak ze haar pols, maar ze zou haar wereldtitel toch willen verdedigen.

"De dokters bekijken de mogelijkheden en ik was daardoor verrast", aldus van Vleuten. "Ik bekijk het dag per dag. Ik zal een brace krijgen en dan kunnen we zien of het mogelijk is om met een brace te rijden", vertelde ze bij NOS.

Ellen van Dijk zou van Vleuten vervangen op het WK, maar volgens de Nederlandse wielerbond houden ze alle opties open, dus is het niet uitgesloten dat van Vleuten toch aan de start zou verschijnen.