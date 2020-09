Spoelt Teuns niet-Tourselectie door op BK? "De Tour? Ik heb niet de hele dag naar tv gekeken"

Dylan Teuns was bijzonder ontgoocheld dat zijn ploeg hem niet meenam naar de Tour. Het werden dan maar enkele Italiaanse wedstrijden voor hem, en nu ook het BK wielrennen. Daar zal hij als 'lone wolf' moeten trachten het juiste moment aan te voelen.

Het moet bitter geweest zijn voor hem om in die Ronde van Frankrijk al die toprenners met mekaar de strijd te zien aangaan, terwijl hij er zelf niet kon bij zijn. "De Tour? Ik heb wel de resultaten gevolgd, maar ik heb niet de hele dag naar tv gekeken." Is hij op revanche belust op het BK? "Het is niet op die manier dat ik mezelf extra wil bewijzen, maar ik ben wel gemotiveerd voor het BK. Ik voel mij wel goed."

Het zal een heel afwachtende koers zijn voor mij

Het zal wel een bijzondere koers worden voor Teuns, want hij staat helemaal alleen aan de start. Hij is immers de enige Belg bij Bahrein-McLaren. "Ik heb geen ploegmaats om mij steun te bieden. Ik zal heel veel geluk nodig hebben. Het zal een heel afwachtende koers zijn voor mij. Ik zal proberen de goeie mannen te volgen."

Welk wedstrijdscenario is volgens Dylan Teuns dan het meest waarschijnlijk? "Ik zie het met een uitgedund peloton naar de meet gaan."