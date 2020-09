🎥 Sven Nys stelt ploeg Telenet-Baloise voor: "Ik denk dat het voor Thibau zijn moeilijkste jaar zal zijn"

Sven Nys en zijn Telenet-Baloise Lions maken zich weer op voor een nieuw veldritseizoen. Dat staat inderdaad alweer voor de deur, ook al komen de wegwedstrijden ook nog volop af op het wielerpubliek. De motivatie om er het beste van te maken is alvast aanwezig, verzekert Nys.

In een filmpje heeft Telenet-Baloise zijn ploeg voor 2020-2021 voorgesteld. Het wordt het laatste seizoen met de genoemde sponsors als ondersteuning voor de ploeg van Sven Nys. Bij de heren elite zal Toon Aerts opnieuw de rol van kopman vervullen. Nys hoopt uiteraard ook nog met enkele anderen te kunnen scoren.

"Ik hoop dat we een Lars van der Haar gaan zien die vecht voor het podium", aldus Nys. "Wedstrijden zoals de Koppenberg en Asper-Gavere, dat zijn de wedstrijden waar ik van verwacht: Lars van der Haar doet hier mee voor de overwinning."

En wat met zoon Thibau bij de beloften? "Ik denk dat het voor Thibau zijn moeilijkste jaar zal zijn als we spreken over resultaten. Vooral omdat hij vijftig procent of misschien wel meer bij de elite zal moeten afwerken door het feit dat er weinig beloftenwedstrijden zijn. Maar het is ook een bevrijding dat je niet meer moet winnen. Ik denk dat de jongens hem echt raad geven en dat hij ook raad aanvaardt."

Alles bij mekaar ziet Sven Nys het zeker zitten om met Telenet-Baloise weer een goed figuur te slaan in crossland. "Ondanks Covid-19 kijken wij enorm uit naar een nieuw veldritseizoen. Het team is gemotiveerd en we willen er keihard voor gaan."