Ganna dolblij na veroveren wereldtitel in eigen land

Het is bijna te mooi om waar te zijn: Filippo Ganna is de eerste Italiaanse wereldkampioen tijdrijden én dat deed hij in zijn eigen land, in en rond het circuit van Imola.

Bij Ineos Grenadiers kunnen ze steevast rekenen op goede tijdrijders. Ganna is de enige van de Britse formatie op het podium. Maar met Thomas en Dennis staan er nog twee renners van manager Brailsford in de top 10. In de Tirreno liet Ganna zijn goede vorm al eens opmerken door twintig seconden sneller te rijden dan Campenaerts op een parcours van 10 km. Op het WK trok hij dat vormpeil door en werd hij met overmacht wereldkampioen. "Ik kreeg goede steun vanuit de volgwagen en wil iedereen van de Italiaanse ploeg en team INEOS bedanken. Ik ben de afgelopen dagen op hoogte geweest met vrienden en hebben over vanalles gesproken behalve over het WK", beschrijft Ganna zijn voorbereiding. "Ik heb al vier wereldtitels gewonnen op de baan maar dit is mijn eerste op de weg. Dt ga ik vieren met mijn familie", besluit de Italiaan.