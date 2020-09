LIVE: Regen in Imola, wat kunnen van Aert en Campenaerts

Nog geen week na de laatste etappe in de Ronde van Frankrijk staat het WK tijdrijden op het programma. Kan Wout van Aert zijn favorietenrol waarmaken, pakt Dennis zijn derde op rij of gaat er iemand anders met de regenboogtrui aan de haal? U volgt het hier.

15u37: Victor Campenaerts gaat van start, maar daar loopt al meteen iets mis aan de start. De sputtering duurt een halve seconde en Campenaerts legt zich meteen in tijdrijdershouding richting finish.

15u30: De Italiaan Affini staat voorlopig op de eerste plaats maar de grote kannonnen moeten nog vertrekken. Ondertussen is het ook beginnen regenen in Imola, zal dat in het nadeel zijn van de tijdrijders die later van start gaan?