Eli Iserbyt toonde zich de sterkste: "Was nog niet top"

Eli Iserbyt soleerde naar de overwinning en mocht zo de eerste cross van het seizoen op zijn naam zetten.

Een goede Iserbyt reed de tegenstand in de vernieling en voelde amper de hete adem van Toon Aerts. "Ik moest er in het begin toch wat inkomen. Toen zette ik mij op kop en kon ik een mooi tempo rijden. De ploegmaats hebben daarna hun werk perfect gedaan. Ik wist dat er grote verschillen mogelijk zouden zijn. Toon kwam nog wat dichter, maar ik maakte me geen zorgen. Ik ben nog niet top, de regen speelde in mijn voordeel. De echte versnelling zat er nog niet in, dat komt wel."

Toon Aerts moest zijn meerdere erkennen in Iserbyt."Ik denk dat tweede het hoogst haalbare is vandaag. Ik heb Eli niet eens gezien. Mijn start was niet goed. Dat heb ik altijd de eerste cross. Daar verloor ik de wedstrijd. Eli was de sterkste, terugkomen zat er zeker niet in. Toch was ik beter dan verwacht, zeker na mijn val op het BK van vorige dinsdag."

Sweeck en Iserbyt speelden samen hun troeven uit. "Ik voelde in het begin dat Eli rapper was. Zijn tweede aanval was de goede, daarachter nam niemand initiatief. Hij was duidelijk de sterkste vandaag en wij speelden het ploegenspel. Ik mag niet klagen over mijn vorm, podium is altijd goed."