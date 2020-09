Thibau Nys als belofte in top 20 bij de profs: "Echt tevreden ben ik niet, gaandeweg last aan de rug"

Thibau Nys heeft al eens kunnen proeven van het grotere werk. De Rapencross was zijn eerste veldrit als belofte en Nys reed in Lokeren tussen en tegen de profs. Aan de aankomst was Nys goed voor een toptwintignotering. Het werd de achttiende plaats voor hem.

De 17-jarige Nys had natuurlijk wel uitgekeken naar zijn debuut tussen de grote mannen. "Ik heb er wel van genoten van die eerste cross in de hoogste categorie. Het was een technische omloop en de weersomstandigheden zorgden ervoor dat er slijk lag en het vrij zwaar werd."

Een helemaal voldaan gevoel had Nys na afloop niet. "Echt tevreden over mijn prestatie ben ik wel niet. De start verliep goed, maar ik kreeg gaandeweg last aan de rug. Die laat ik wel eens onder handen nemen door de kinesist. Misschien ligt daar de oorzaak dat er niet veel meer in zat."

KRUIBEKE EN GIETEN VOLGENDE AFSPRAKEN

Uitkijken dus maar of hij in de volgende wedstrijden beter kan doen. "Mijn volgende crossen worden de Polderscross van Kruibeke en de Superprestigecross van Gieten."