Deze renners moet u in de gaten houden in de Binckbank Tour

Dinsdag gaat met de Binckbank Tour de enige WorldTour-rittenkoers van start die over Belgische wegen verreden wordt. Als voorbereiding op het Vlaamse werk, staan er ook heel wat mooie namen aan de start.

Naar de echte klassementsmannen moet u niet op zoek gaan de komende week. Renners uit de Tour lassen een rustperiode in en zondag start de Giro al. Het zal dus vooral van de punchers en klassieke renners moeten komen. De renners krijgen slechts 5 etappes voor de kiezen in plaats van de gebruikelijke 7.

Maar de renners zullen toch op de proef gesteld worden, het zwaartepunt van deze Binckbank Tour ligt in de laatste twee etappes. De voorlaatste etappe moet er fors geklommen worden richting het Tom Dumoulin Bike Park en op zaterdag moeten de renners meermaals over de Muur van Geraardsbergen.

Favorieten

Als er sterren uitgedeeld moeten worden, geven we bij Wielerkrant de meeste sterren ongetwijfeld aan Mathieu van der Poel. Hij heeft geen Ronde van Frankrijk achter de rug dus is frisser dan die renners uit de Tour. Bovendien lijkt het erop dat hij opnieuw richting topvorm aan het gaan is.

Daar mag ook Philippe Gilbert bijgerekend worden. De wereldkampioen van 2014 moest na 1 etappe al opgeven in de Tour wegens een kniebreuk maar liet in de Gooikse Pijl al zien dat zijn vorm zeker in orde is.

Bij Deceuninck-Quick.Step lijkt Zdenek Stybar het speerpunt te zullen worden samen met Yves Lampaert. Het is echter nog maar de vraag hoe het met de vorm zit van beide renners want ze hebben allebei nog niet al te veel laten zien dit seizoen.

Als we naar renners kijken die uit de Tour komen, moet er vooral rekening gehouden worden met Soren Kragh Andersen. De Deen won op indrukwekkende wijze twee etappes in de Tour en lijkt in hoogvorm. Bovendien is hij eerder een klassiek renner.

Ook ex-wereldkampioen Mads Pedersen lijkt in orde; Hij ontwikkelde zich eerst als klassieke renner maar heeft in de Tour laten zien dat hij ook nog eens goed kan sprinten. Een type Wout van Aert?

Wie ook nooit vergeten mag worden is Oliver Naesen. De Belg van AG2R kon zich in de Tour niet laten zien zoals hij wou maar is ook aan het pieken richting de klassiekers. Vorig jaar won Naesen de laatste etappe in Geraardsbergen voor Van Avermaet, dit jaar is eindwinst misschien wel het doel.