Rijdt Evenepoel nog de Vuelta dit jaar? Patrick Lefevere geeft duidelijk antwoord, Eddy Merckx heeft goede raad

Ook op woensdagavond 30 september was er opnieuw Extra Time Koers op Canvas. En dat leverde interessante gesprekken op.

Er werd nagekaart over de Waalse Pijl, maar ook al gekeken naar de rest van het atypische najaar met ook onder meer de Giro en de Vuelta.

Hier en daar klonk in de wandelgangen al dat we Remco Evenepoel misschien toch nog in de Vuelta zouden zien later op het jaar.

Maar, neen

Maar Patrick Lefevere was duidelijk: "Maar, neen. Hij zat 25 dagen niet op de fiets, dat knaagt aan de spieren. En bovendien: zal de Vuelta wel worden gereden?"

Rest de vraag in welke grote ronde we Evenepoel dan wél zien. De Giro 2021, of toch meteen de Tour? "Hij moet eerste een andere ronde van drie weken in de benen hebben", meent Eddy Merckx.