Evenepoel steunt ploegmaten voor hun Ronde van Italië (waar hij kopman zou zijn)

Normaal gezien was Evenepoel het absolute speerpunt van Deceuninck-Quick.Step tijdens de Ronde van Italië maar een muurtje in Lombardije besliste daar anders over. Evenepoel is ondertussen al rustig aan het fietsen zonder al te veel wattages te trappen, zijn seizoen is meer dan waarschijnlijk voorbij.

Het is afwachten wat de achtkoppige selecite van Deceuninck nu zal doen. Met Masnada, Knox en Almeida hebben ze degelijke klimmers mee. Gaan ze voor een klassement of eerder voor ritoverwinningen. Met Ballerini, Hodeg, en Honoré zullen de massasprints beslecht worden. Pieter Serry en Iljo Keisse zijn de wegkapiteins.

"Ik wil de ploeg enorm veel succes wensen de komende maand. Geloof in jezelf en haal het maximum uit deze wedstrijd! Ik zal elke dag kijken en voor jullie supporteren alsof ik zelf meedoe. Veel succes wolveni", was het bericht van Evenepoel.

Het leverde hem een antwoord op van Keisse, die zei dat Evenepoel, Jakobsen en Cattaneo gemist worden in het team.

