Sagan wil voor ritwinst gaan in eerste Giro

Voor Peter Sagan werd het een atypische Ronde van Frankrijk. Voor de eerste keer haalde hij Parijs zonder groene trui rond zijn schouders. Het zorgt alleszins voor wat extra druk in de Ronde van Italië.

Want ritwinst kon de drievoudige wereldkampioen ook niet veroveren in deze Ronde van Frankrijk. twee derde plaatsen zijn de dichtste ereplaatsen voor Sagan.

Twee weken na de Tour zal hij wel voor de eerste keer in zijn carrière aan de start staan van de Ronde van Italië. "Ik mik hier op ritwinst", zegt de Slovaak.

Op een online persconferentie gaat Sagan dieper in op zijn doelen. "In de Tour had ik zeker de goede vorm, maar ik had het geluk niet aan mijn zijde. Ik had op meer gehoopt maar eindig wel 6x in de top 5. Dan ligt het zeker niet aan mijn conditie", verklaart hij.

Misschien kan hij bij zijn eerste start aan de Grio daar wel meteen de puntentrui wegkapen? "Dat zien we wel. Ik wil voor ritwinst gaan en daar mik ik op. Ik zal zien wat ik hier kan bereiken. Het gaat dit jaar wat minder dan anders maar het komt allemaal wel goed", verzekert hij zijn fans.