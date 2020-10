Vinokourov moet twee Girodebutanten thuislaten wegens risico op coronabesmetting

De selectie voor de Giro heeft de nodige kopzorgen met zich meegebracht voor Alexandre Vinokourov. De teammanager van Astana moet het zekere voor het onzekere nemen nadat één van zijn renners positief testte op Covid-19. Dat heeft ook gevolgen voor sommige van zijn collega's.

De man die positief testte op Covid-19 is Zhandos Bizhigitov. Die heeft ook last van symptomen van het virus en zou sowieso de Giro niet rijden. De Ronde van Italië stond wel op het programma voor Yuriy Natarov en Vadim Pronskiy. Voor hen zou het hun debuut worden in de Giro.

STRIKT PROTOCOL

Dat gaat echter niet door. Omdat beiden in contact zijn gekomen met hun ploegmaat Bizhigitov, kunnen zij dit weekend niet van start gaan. "Het protcol is zeer strikt", zegt Vinokourov. "Ook al vertonen ze geen symptomen, ze zouden het virus verder kunnen verspreiden. We hopen dat ze een negatieve test kunnen afleggen zodat ze in de volgende koersen weer kunnen deelnemen."

Voorts wenst Astana natuurlijk ook Zhandon Bizhigitov het allerbeste en hopen ze dat hij snel kan herstellen van het opgelopen virus.