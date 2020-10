Meteen een lastige knik en vervolgens razendsnel richting de finish: dit heeft de Girostart in petto!

De strijd om die schitterende trofee kan weer losbarsten: de start van de Giro staat voor de deur! Liefhebbers van grote ronden worden verwend: de Tour is nog maar pas afgelopen of daar is de Giro al. Eerste opdracht: een tijdrit van 15,1 kilometer, met Filippo Ganna als grote favoriet.

Geen start in Hongarije zoals dat voorzien was, wel op het eiland Sicilië en ze hebben er iets bijzonders van gemaakt. De eerste renners zullen kort na de middag beginnen aan hun individuele tijdrit in Monreale, wat op een behoorlijk hoog punt ligt.

EERSTE KILOMETER OMHOOG

De chronorace gaat onderaan het stadje van start, wat betekent dat de eerste kilometer en zelfs nog iets meer meteen omhoog loopt. Veel tijd om er even in te komen en de goede benen te vinden krijgen de renners dus niet. Meteen een lastige knik, zeker voor zij die nog niet gerodeerd zijn.

HET RECORD VAN VERBRUGGHE

Eens het centrum van Monreale voorbij gaat het via een razendsnelle afdaling richting aankomstplaats Palermo. Wie zich graag in de geschiedenisboeken rijdt, heeft zich deze afdaling goed ingeprent. Het is niet onrealistisch om te denken dat het snelheidsrecord van Rik Verbrugghe eraan gaat. Die werkte in de Giro van 2001 de proloog af aan bijna zestig kilometer per uur.

Wanneer de afdaling op zijn einde loopt, volgt nog een vlak laatste stuk. Daarop kunnen de grote motoren zich dan ook laten gelden. Sterke mannen als Thomas en Dennis kunnen hier dus meteen laten blijken of ze goed zijn of niet. Campenaerts hoopt dat zijn aerodynamica toch ook een voldoende grote rol kan spelen. Favoriet is dus Ganna, die in de Tirreno en op het WK een klasse te sterk was voor de andere tijdrijders.