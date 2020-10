Van der Poel levert naar eigen zeggen één van zijn sterkste nummers: "Qua afzien plaats ik dit boven Amstel en Ronde"

Dit was nog eens de Mathieu van der Poel zoals we hem kennen: volledig in het rood gaan, om zo het verschil te maken met de rest. Het leverde hem zelfs de eindzege in de BinckBank Tour op. Iets waarvan hij zelf dacht dat het te hoog gegrepen zou zijn.

Ten slotte begon Van der Poel op de vijfde plaats in het klassement aan de slotrit. "Het is ongelooflijk dat ik nog de BinckBank win. Ik had het zelf niet echt verwacht", bekende de Nederlandse kampioen in het flashinterview. Nadat Van der Poel al eens aan de boom had geschud, ontstond er een kopgroep, maar de samenwerking was niet perfect. "Bij de volgende keer over de Muur wilde ik opnieuw versnellen."

ALLEEN OP DE MUUR

De renners die al getoond hadden wel te willen koersen waren daarvan op de hoogte. "Dat had ik ook met Sénéchal afgesproken, want die groep wilde niet ronddraaien. Ik wilde met Sénéchal en Dries De Bondt boven komen. Ineens kwam ik alleen te zitten boven op de Muur. Ik heb dan zelf getwijfeld wat ik moest doen, want het was nog heel ver."

VERZURING OP BEKLIMMINGEN

Toch laat de uiteindelijke beslissingen van Van der Poel zich niet raden. "Ik besloot om door te zetten en alles of niets te spelen. Het was vooral op de beklimmingen dat ik verzuurde. Ik had de tussensprinten, maar wist niet in hoeverre het genoeg zou zijn."

Het was aan de finish nipt genoeg om de eindzege te pakken. Van der Poel was echt diep gegaan, zoals we dat al bij hem zagen in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race vorig jaar. "Qua afzien plaats ik dit er misschien nog wel boven. Het was volledig op. Dit was één van mijn straffere numero's."