Pedersen van ritwinst in BinckBank naar Luik-Bastenaken-Luik: "Hier om te helpen en van de dag te genieten"

Mads Pedersen herken je voortaan aan de bandjes van regenboogkleuren op zijn mouwen. Want de eigenlijke regenboogtrui draagt nu natuurlijk iemand anders. Pedersen blijft wel niet bij de pakken zitten en won deze week een rit in de BinckBank Tour. Ook in Luik is hij van de partij.

Voor aanvang van de start verwoordde de Deen de ambities van Trek-Segafredo. "We gaan voor een hele goede uitslag met Richie Porte. We hebben heel goed samengewerkt in de Tour en ik hoop dat we vandaag hetzelfde kunnen doen."

Iedereen moet zijn steentje bijdragen opdat Porte dat tikkeltje extra kan overhouden voor de finale. "Hopelijk slagen we erin hem wat extra Watts te geven in de finale. Zijn vorm is echt goed. Het weer is ook goed voor hem. Het regent niet al te veel." Pedersen twijfelt er dus niet aan dat Porte op het einde nog bij de andere favorieten zal zitten. "Hij zal wel overleven."

LIEVER KOERSEN DAN TRAINEN

En waarom start de wereldkampioen van 2019 zelf in Luik? "Ik ben gewoon hier om te helpen en van de dag te genieten. Zes uren koersen is beter dan vier uur op je eentje trainen. Het is niet mijn type koers, maar ik ben het klimmen al gewoon van in de Tour. Hopelijk komt mij dat hier van pas."