🎥 Peter Sagan heeft al een trui te pakken... de bergtrui: "Ik had misschien beter kunnen doen"

Peter Sagan was zelfkritisch en tevreden na zijn tweede plaats in de tweede etappe in de Giro. Hij was dicht bij de overwinning, maar tegelijkertijd er nog vrij ver af. In elk geval mocht hij wel naar het podium voor een speciale trui... de bergtrui.

Nadat Sagan naar het duo Ulissi - Honoré toereed, kon hij die onderneming niet bekronen met een zege. "Ik had misschien beter kunnen doen. Toen ik er bij kwam, had ik misschien meteen de sprint kunnen inzetten. Ik zat ook wat in het rood omdat ik een grote inspanning deed om hen terug te halen. Nadien begon ik te sprinten. Ik deed het maximum, Diego Ulissi was sterker."

Sagan kende al bij al dus weinig moeite om de rituitslag te aanvaarden. "Het was fietslengten verschil, ik verlies niet met één centimeter. Het is wat het is. Het was een redelijk lastige klim. Het was voluit gaan van aan de voet, 3,7 kilometer lang. Ik kan tevreden zijn met een tweede plaats, want het was behoorlijk zwaar."

🎙️ @petosagan: "It was a very hard climb, I did my maximum but @DiegoUlissi was stronger."



🎙️ @petosagan: "La salita era molto dura, ho fatto del mio meglio ma @DiegoUlissi era più forte."



Powered by @continentaltire #Giro pic.twitter.com/j8cuKzssz4 — Giro d'Italia (@giroditalia) October 4, 2020

Doordat het een rit was met een klim aan het einde komt Sagan plots in de blauwe bergtrui te staan. "Het is zeker vreemd voor mij om een bergtrui te dragen." Anderzijds deed hij ook al een zaakje in het puntenklassement en dat komt in deze Giro misschien wel nog van pas. "Ik pak wel wat punten, we zien later wel hoe het gaat."