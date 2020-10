Derde etappe in de Giro moet voor vuurwerk zorgen: Geraint Thomas voor de start tegen de vlakte, Campenaerts mee in de aanval richting de Etna

De renners staan vandaag al voor een zware etappe in de Giro. De derde rit eindigt namelijk op de Etna. Het peloton is enkele minuten geleden vertrokken en Victor Campenaerts zit mee in de ontsnapping.

De klimmers zijn vandaag aan zet in de Ronde van Italië. Renners als Kruiswijk en Nibali hebben al heel wat tijd goed te maken op Geraint Thomas. De Brit van INEOS Grenadiers kwam net voor de start al ten val in de neutrale zone, maar de klassementsrenner kan gewoon verder. Net na de start wilden heel wat renners mee in de kopgroep en er is een groepje van acht renners ontstaan. Met Victor Campenaerts is er één Belg bij. Ook Jonathan Caicedo, Mikkel Bjerg, Giovanni Visconti, Josip Rumac, Francesco Romano, Lawson Craddock en Matthew Holmes zijn van de partij.