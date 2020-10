OFFICIEEL: contractverlenging voor jonge Fin bij AG2R La Mondiale

Bij AG2R La Mondiale maken ze werk van de toekomst, want ze hebben besloten om het contract van de jonge Fin Jaakko Hänninen open te breken. Hänninen blijft zo al zeker tot 2024 bij de Franse wielerploeg.

AG2R La Mondiale gelooft in de kwaliteiten van Jaakko Hänninen. Daarom hebben ze besloten om het contract van de 23-jarige Fin te verlengen tot en met 2024. Hänninen is een klimmer en werd dit jaar 23ste in het algemeen klassement van de Tirreno-Adriatico. In 2018 werd hij derde op het WK bij de beloften.

Hänninen is uiteraard zeer tevreden met zijn contractverlenging. Hij gaf meer uitleg op de site van AG2R La Mondiale. "Ze tonen vertrouwen in mij op lange termijn en het is een groot compliment. Ik ben van Finland, maar Frankrijk betekent veel voor mij. Ik moest mij aanpassen aan een nieuwe cultuur, maar ik heb ondertussen mijn plaats gevonden. Als ik weg ben van huis, is deze ploeg mijn tweede familie", aldus Jaakko Hänninen.