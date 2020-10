Giro-organisatie en Deceuninck-Quick.Step denken aan Jakobsen en Evenepoel: "Forza Fabio, Forza Remco!"

Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen werken verder aan hun herstel en dat zal nog een tijd zo blijven. Beide renners zijn alvast niet uit de gedachten van hun ploeg Deceuninck-Quick.Step. Dat bleek woensdag na afloop van de vijfde etappe in de Giro.

Het vergaat Deceuninck-Quick.Step best goed in de Giro, want het heeft momenteel de roze trui in zijn rangen met João Almeida. De Portugees mocht dus ook weer naar het podium om de leiderstrui aan te trekken. Daar werd ook even stilgestaan bij Jakobsen en Evenepoel.

"De Wolfpack en de Giro hadden een boodschap aan het einde van rit vijf voor Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel, die we hopelijk zo snel mogelijk weer in het peloton zien terugkeren", meldde Deceuninck-Quick.Step woensdagavond.

So Thankful to my @deceuninck_quickstep Teammates and Staff!! BIG BIG THANKS! We are living a dream! Pink dream! #FORZAFABIO #FORZA REMCO 💗💗💗



— João Almeida (@JooAlmeida98) October 7, 2020

Nadat Almeida op het podium de champagne had laten knallen, verschenen de afbeeldingen van Jakobsen en Evenepoel achter hem op de schermen. Ook de speaker ging helemaal mee in het verhaal: "Forza Fabio, Forza Remco!"