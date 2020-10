🎥 Drager van puntentrui vol lof voor 'specialist' Sagan: "Chapeau, het was een grootse etappe van hem"

Met een fantastische numero heeft Peter Sagan bewezen dat hij nog zeker niet afgeschreven mag worden. Ook niet voor de puntentrui in de Giro, ook al is het paars momenteel nog altijd in de handen van Arnaud Démare. Die feliciteert zijn concurrent alvast met zijn ritzege.

"We kennen de kwaliteit van Sagan om het puntenklassement te winnen in ontsnappingen. Hij is in de ontsnapping gegaan. Chapeau, het was een grootse etappe van hem. Zijn zege is verdiend", reageert de man die in de Giro van 2020 zelf al twee ritten won.

Groupama-FDJ heeft er nochtans alles aan gedaan om te beletten dat de ontsnappingspoging van het groepje Sagan zou slagen. "We probeerden met de ploeg terug te komen. We zijn genaderd tot op 22 seconden. Nadien verloren we weer terrein. Dan hebben we gezegd: bon, we hebben onze krachten nog nodig voor de sprint van morgen."

🎙️ @ArnaudDemare: "Hats off to @petosagan, it was a huge stage and he deserves it. We tried to come back with the team but the gap increased again and we decided to save our strength for tomorrow's sprint."



Démare staat nog in het paars, maar beseft dat hij nog zal moeten knokken om de trui ook mee naar huis te nemen. "Ik weet dat het moeilijk is om de puntentrui te winnen, met een specialist zoals Sagan. Hij gaat nog op zoek naar punten."