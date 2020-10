Amerikaan van UAE na sterke Girostart nu een mooie tweede plaats: "Al ongelooflijk, wist dat ik dicht bij Sagan zat"

Het was één van de verrassingen uit het begin van de Giro, de manier waarop hij aanvankelijk standhield in het hooggebergte. De voorbije dagen zakte Brandon McNulty dan wel uit de top tien. Op weg naar Tortoreto kende hij weer een sterke dag. Enkel Sagan bleef hem voor.

Terwijl het nochtans geen zorgeloze etappe was voor McNulty. "Ik had een lekke band op één van de steile beklimmingen en ik moest lang achtervolgen", beweerde de Amerikaan aan de aankomst. In de finale kwamen er wel weer mogelijkheden voor hem. "Ik zat in een uitgedunde groep en niemand had een ploegmaat. Ik wist dus dat ik weg zou blijven als ik kon ontsnappen en dat is wat er gebeurde."

Alleen bleef er nog eentje uit de lange vlucht voorop. Peter Sagan had aan de finish 19 seconden op McNulty. "Ik wist dat ik dicht bij Sagan zat. Een ritzege zou mooi geweest zijn, maar de tweede plaats is al ongelooflijk", koesterde de 22-jarige renner zijn prestatie vooral.

De veiligheid is het belangrijkste

Ook is bij hem het besef doorgedrongen dat het coronavirus als een schaduw boven de Ronde van Italië hangt. "Elke dag is mogelijk de laatste, iedereen gaat dus voluit elke dag. We hopen verder te kunnen rijden, maar de veiligheid is het belangrijkste. Voor alle renners, maar ook voor heel Italië."