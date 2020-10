Na twee keer Jakobsen zeker andere winnaar in Scheldeprijs: dit zijn onze sterren!

De voorbije twee jaar kwam Fabio Jakobsen als eerste over de streep in de Scheldeprijs. De Nederlander is er vanwege de gekende redenen dit jaar niet bij. Uitkijken wie dan wel deze sprintersslag wint op de Churchillaan in Schoten.

Vooraleer de klassieke types zich nog eens smijten in de hoogmis van het Vlaamse wielerseizoen, komen de sprinters nog eens aan zet. Ook voor hen zijn de resterende winstkansen schaars, zeker in hoog aangeschreven eendagskoersen.

De Scheldeprijs is natuurlijk wel veel meer dan een koers voor sprinters. De voorbije jaren begonnen we steeds met een waaiergedeelte, vertrekkende vanuit Terneuzen. In Nederland mag er niet gekoerst worden door corona en dus ligt de start in 2020 in dezelfde gemeente als de finish, in Schoten dus.

Uitkijken wat dat gaat betekenen voor het wedstrijdverloop, maar aan de streep mogen we ons toch weer aan een confrontatie tussen de rappe mannen verwachten. Dan verwachten we ons in de eerste plaats aan een duel tussen de twee beste sprinters uit de Tour, Ewan en Bennett. Of kan de in de BinckBank Tour al sterke Philipsen voor een Belgische zege zorgen? En wat met andere kanshebbers als Bol, Ackermann en Merlier?

In deze lijst van kandidaat-winnaars hebben we toch een bepaalde hiërarchie gekregen wat betreft onze verwachtingen.

ONZE STERREN VOOR DE SCHELDEPRIJS

***** Sam Bennett - Caleb Ewan

**** Cees Bol - Jasper Philipsen

*** Pascal Ackermann - Tim Merlier

** Bryan Coquard

* Nacer Bouhanni - André Greipel - Alexander Kristoff