Alaphilippe over 'speciaal gevoel' en belang van de Ronde: "Geen echte Flandrien, wel goed jaar om koers te ontdekken"

Julian Alaphilippe is de man naar wie gekeken wordt om Wout van Aert of Mathieu van der Poel te kloppen in de Ronde van Vlaanderen. De wereldkampioen beseft alvast het belang van een goede uitslag in de Ronde voor de ploeg en vindt het ook een goed moment om zijn debuut te maken.

"Ik heb de laatste edities van de Ronde van Vlaanderen bekeken. Het gaf mij altijd goesting om de wedstrijd zelf te rijden", blikt Alaphilippe vooruit naar zijn nakende eerste deelname. "Je moet fysiek sterk zijn, maar ook in je hoofd. Ik ben geen echte Flandrien, afgaande op mijn fysieke bouw. Ik hou wel van zware koersen en het is een goed jaar om deze koers te ontdekken. Normaal zou deze voor de Ardennenklassiekers komen."

Volgens hem zal er bij Elegant-Quick.Step nood zijn aan een bepaalde flexibiliteit. "We moeten ons plan kunnen veranderen in de loop van de wedstrijd. We mogen niet in een slechte situatie verzeild raken. Het was voor iedereen een grote ontgoocheling dat Parijs-Roubaix afgelast werd." De Ronde is nu nog belangrijker geworden. "Ik weet wat er op het spel staat, het is een Monument."

Aan één zaak hoeven ze bij binnen het team niet te twijfelen: de gedrevenheid van Alaphilippe. Het behalen van de wereldtitel en het winnen van de Brabantse Pijl heeft nog niet voor verzadiging gezorgd. De wil om er een geslaagde Ronde van Vlaanderen van te maken is groot. "Ik ben nog zeer gemotiveerd. Het is een belangrijke koers in het seizoen, maar ook voor ons als team. Voorts ben ik heel relaxed."

Niet meteen de karaktertrek die hem zou nageven, maar met die prachtige regenboogtrui rond zijn schouders is het natuurlijk wel genieten. "Elke training herinnert de trui mij eraan dat ik wereldkampioen ben. In mijn leven verandert het niets, maar het was een droom om de trui te dragen. Al mijn ploegmaats zijn ook trots dat de trui in ons team zit. Dat te kunnen delen, is een speciaal gevoel."