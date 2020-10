Mathieu van der Poel klaar voor "zijn hoogtepunt van het seizoen"

Mathieu van der Poel kan zondag zijn eerste monument winnen, hij start alvast als topfavoriet aan de Ronde van Vlaanderen. Online gaf hij in een video van de ploeg een interview over de koers van zondag.

Mathieu van der Poel heeft een wat atypische voorbereiding gekend op de Vlaamse klassiekers. Als bijna enige van de favorieten was hij niet aanwezig in de Ronde van Frankrijk. Waar Wout van Aert zijn doelen van dti jaar al grotendeels gehaald heeft, moet het bij Van der Poel allemaal zondag gebeuren.

"Het is voor mij wel het hoogtepunt van het seizoen, de belangrijkste koers van mijn seizoen", zegt Mathieu van der Poel. "Maar ik heb me niet gefixeerd op deze koers. Ik ben altijd gefocust op grote doelen, dat is nu niet erger", beweert de Nederlandse kampioen.

Relletje met Wout van Aert na Gent-Wevelgem

"Van het akkefietje met Wout van Aert heb ik niet wakker gelegen. Zondagavond na Gent-Wevelgem was ik dat al vergeten", weet Van der Poel nog te zeggen over het kleine (media)relletje tussen Van der Poel en Van Aert na Gent-Wevelgem.