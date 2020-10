Renners in de Giro maken zich zorgen: UCI zorgt voor extra coronatesten

De voorbije dagen leek er heel wat onzekerheid in het Giro-peloton te sluipen. Het coronavirus heeft namelijk al voor heel wat problemen gezorgd, waardoor er op de eerste rustdag al enkele renners en zelfs twee ploegen uit de wedstrijd zijn gestapt.

De UCI beseft dat er een onveilig gevoel heerst in het peloton en volgens CyclingNews zullen er donderdag en vrijdag dan ook extra coronatesten zijn. Ook maandag zullen er coronatesten zijn op de tweede rustdag in de Ronde van Italië.

In het peloton maken ze zich zorgen. Zo zijn er heel wat twijfels over de coronabubbel in deze Giro, omdat verschillende ploegen samen zouden moeten eten en daar zouden ook andere mensen bij zijn zoals bijvoorbeeld de politie. Ook Thomas De Gendt gaf eerder al aan dat hij zich onveilig begint te voelen.