Ulissi pakt zijn tweede etappe in deze Giro! Sagan en co komen te laat

Diego Ulissi heeft de dertiende etappe gewonnen in de Ronde van Italië. Na een lastige finale haalde Ulissi het in een sprint voor Almeida en Konrad. De sprinters (en Sagan) werden eraf gereden op een steile klim in de finale.

Het venijn zat 'm vooral in de staart in deze etappe. Na een biljartvlak profiel van zo'n 150 kilometer volgden twee pittige heuvels. Klimmetjes van 4 en 2 kilometer met respectievelijk een gemiddeld stijginspercentage van 7,8% en 9,9%.

Eén Belg mee in ontsnapping

Harm Vanhoucke glipte mee in de vlucht van de dag maar die vlucht kreeg niet veel ruimte van het peloton. Op de beklimmingen werden de vluchters gegrepen. Op de eerste beklimming moest Démare het peloton laten gaan maar de beste sprinter van deze Giro kwam in de vallei opnieuw aansluiten.

De koers ontplofte echter helemaal op de tweede, kortere maar steilere beklimming. Het waren niet de punchers maar wel de klassementsmannen die vol doortrokken. Ook Ulissi gaat er mee over, maar Peter Sagan moet lossen.

Alle klassementsmannen mee, Sagen en Démare moeten achtervolgen

In de laatste 15km richting finish ontstaat er een kopgroep van een 20-tal renners met daarin ogenschijnlijk alle favorieten. Sagan volgt op 20 seconden, het groepje Démare-Viviani op 45 seconden. In dat peloton der favorieten zijn het de mannen van Deceuninck-Quick.Step die het tempo bepalen in functie van rozetruidrager Joao Almeida die een goed eindschot heeft.

Het wordt duidelijk dat de achtervolgers niet meer zullen terugkeren en het een sprint tussen de betere klimmers zal worden. Mcnulty en Honoré trekken de sprint op gang voor hun kopmannen en in een mooie sprint haalt Diego Ulissi het voor Joao Almeida en Patrick Konrad.

Het is al de tweede ritoverwinning van Ulissi in deze Giro, zijn achtste ritoverwinning in totaal in de Ronda van Italië.