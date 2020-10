Benoot twijfelt aan tweestrijd Wout-Mathieu en wil gaan voor zijn beste Ronde: "Beter doen dan vijfde plaats uit 2015"

Na zijn eerste commentaren van op het startpodium passeerde Tiesj Benoot ook langs de mixed zone om de verzamelde pers te woord te staan. Op persoonlijk vlak wil hij zijn beste Ronde van Vlaanderen ooit neerzetten. Een tweestrijd Van der Poel-Van Aert om de zege? Niet noodzakelijk.

In de weken vooraf ging het vooral over Van Aert en Van der Poel. Dat wil nog niet zeggen dat het enkel tussen die twee gaat om de zege. "Het is inderdaad zo dat een verrassing ook kan in de Ronde van Vlaanderen. Het hoeft dus niet zo te zijn dat het een tweestrijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel gaat worden."

WIL VAN HET PUBLIEK

Het zijn natuurlijk twee enorm populaire figuren uit het hedendaagse wielrennen en dan is het al makkelijk dromen van een duel Van Aert-Van der Poel. "Ik denk dat het publiek dat misschien wel wil, maar dat betekent niet dat het zo uitdraait. Al zijn ze wel allebei sterk."

Sunweb komt aan de start met onder andere Kragh Andersen, die in de Tour imponeerde. Benoot is zelf ook goed uit de Tour gekomen en wil natuurlijk wel eens zelf voor een topresultaat gaan. "Het kan wel dat het vandaag voor mij is in de ploeg, ja."

DRIE KEER TOP TIEN

Tijd dus voor een prestatie die nog lang kan bijblijven. "Of dit mijn beste Ronde ooit kan worden? Ja, misschien wel. Ik ben hier vijf keer gestart en heb drie keer top tien gereden. Ik hoop beter te doen dan mijn vijfde plaats uit 2015."