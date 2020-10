De rollen omgedraaid: Bardet moet werken voor Oliver Naesen

Oliver Naesen is de absolute kopman bij AG2R tijdens de Ronde van Vlaanderen. Nieuw in de klassieke ploeg van de Franse formatie is Romain Bardet.

Bardet was jarenlang dé man in de Ronde van Frankrijk voor AG2R. Oliver Naesen moest zich telkens wegcijferen voor Romain Bardet. Tijdens deze Ronde van Vlaanderen zullen de rollen omgekeerd zijn. "Ik zal er alles aan doen om Naesen te helpen", klinkt het bij Bardet op het startpodium. Naesen kwam vorige week nog ten val in Gent-Wevelgem maar doet uitschijnen alsof hij geen last meer heeft. "Dat ligt allemaal in het verleden. Ik heb er geen last meer van", verzekert Naesen. "Hopelijk rijden we met enkele favorieten weg na de Taaienberg zoals enkele jaren geleden. Dat zal het plan zijn, volgen. Vanuit de vroege ontsnapping zal het niet lukken en ook een lange solo wordt onmogelijk, dus het wordt afwachten tot in de finale", denkt hij.