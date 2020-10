Remco Evenepoel vrijgepleit door onderzoek naar aanleiding van zijn val in Ronde van Lombardije

De tuimelperte van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije blijft één van de meest schrikwekkende momenten uit het wielerseizoen. Ook schokkend was dat er achteraf nog sprake was van verdachtmakingen en een onderzoek naar Evenepoel werd ingesteld.

Op beelden was immers te zien hoe Davide Bramati toen hij bij Evenepoel kwam een object haalde uit de achterzak van de renner en het wegstopte. Dat was voor antidopingorganisatie CADF voldoende om een onderzoek in te stellen. ZAAK GESLOTEN Het CADF laat nu weten dat alle betrokkenen verhoord zijn en na onderzoek gebleken is dat er geen dopingregels overtreden werden. Tenzij er nog nieuwe elementen naar boven zouden komen, is de zaak dus gesloten. Remco Evenepoel, Davide Bramati en Deceuninck-Quick.Step werden nog bedankt voor het verlenen van hun samenwerking.