Start Chris Froome niet als kopman in de Vuelta? "Heb al twee jaar geen grote ronde meer gereden"

Vanaf morgen staat de Vuelta op het programma. Bij Team Ineos Grenadiers kunnen ze in het algemeen klassement op verschillende renners rekenen, want met Chris Froome en Richard Carapaz beschikt de ploeg over twee goede klassementsrenners.

Toch lijkt Richard Carapaz de kopman te worden in de Vuelta. Bij CyclingNews staat namelijk te lezen dat Chris Froome eerst zal moeten zien hoe het mijn zijn vorm gesteld is. Hij kwam de voorbije maanden niet veel in actie.

"Ik voel mij beter en beter op de fiets, dus daaruit haal ik veel vertrouwen. Ik heb wel in twee jaar geen grote ronde meer gereden, dus we bekijken het dag per dag. Ik zal al snel weten hoe het zit, want het zal van in het begin zeer snel gaan", aldus Froome.