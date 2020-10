Lotte Kopecky gaat aan veldrijden doen: debuut komt er al snel aan

Lotte Kopecky, de Belgisch kampioene op de weg, waagt zich aan een avontuur in het veldrijden. Het wielerseizoen van Kopecky zit er dus nog niet op nadat ze derde werd in de Driedaagse Brugge-De Panne. Haar eerste cross is nakende.

Sporza meldt het uitstapje van Lotte Kopecky naar de cross. Haar oorspronkelijke plan was om dit najaar mee te doen aan het EK baanwielrennen, maar dat gaat door het coronavirus niet door. Dan nog maar iets anders doen: een veldrit rijden bijvoorbeeld.

Het is voor Kopecky de eerste keer dat ze zich in het veldrijden gooit. Haar debuut is al voor komende zondag, wanneer ze in Ruddervoorde meedoet in de Superprestige. Het is nog onzeker of het om een eenmalig intermezzo gaat of de renster van Lotto Soudal Ladies nog vaker in het veld te zien zal zijn.